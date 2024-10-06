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        Haberler Gündem Güncel Havaya açılan ateşte mermi isabet eden damat hastanelik oldu | Son dakika haberleri

        Havaya açılan ateşte mermi isabet eden damat hastanelik oldu

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düğünde silahla havaya ateş edilmesi sonucu merminin isabet ettiği damat yaralandı. Jandarma, tabanca ile havaya ateş eden kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 16:34 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:35
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        Düğünde mermi isabet eden damat yaralandı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesine bağlı Kuşkayası Mahallesi'nde açık alanda düzenlenen düğün sırasında tabanca ile havaya ateş edildi.

        Koluna mermi isabet etmesi sonucu yaralanan 31 yaşındaki damat H.D, yakınları tarafından özel araçla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        H.D, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

        Jandarma, tabanca ile havaya ateş eden kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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        #Samsun
        #damat
        #silahla yaralama
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