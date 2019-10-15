15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye, Letonya ve Suudi Arabistan’da toplam 31 havalimanında 200’den fazla havayolu şirketine yer hizmetleri sağlayan Havaş, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) hava kargo sektöründe tehlikeli madde olarak tanımlanan gönderilerin uluslararası standartlara uygun olarak kabulü için geliştirdiği dijital çözümü Tehlikeli Madde Otomatik Kontrol (DG AutoCheck) sistemini antrepo hizmetlerine taşıdı.
Türkiye’de yer hizmetleri sektöründe ilk kez Havaş’ın İstanbul Havalimanı’ndaki antreposunda kullanmaya başladığı uygulama, IATA Tehlikeli Madde Yönetmeliği’nde yer alan tüm ilgili kural ve düzenlemelere uygunluk kontrollerinin daha etkin yönetilmesine imkan tanırken, ambalajların işaret ve etiketlerinin doğrulanması işlemlerini de kolaylaştırıyor.
'SEKTÖRE YENİ BİR BOYUT KAZANDIRACAK'
Hava kargo sektörünün hızlı büyümesini sürdürdüğünü kaydeden Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, "Sektör hacminin ise önümüzdeki 20 yıl içinde iki katına çıkacağı öngörülüyor. Bu paralelde ek yatırımlarla 40 bin metrekare alanda iki katına kadar büyüttüğümüz İstanbul Havalimanı’ndaki antrepo tesislerimiz ile birlikte, dijital dönüşüm odağında çağı yakalayan yeni teknolojilerle hizmetlerimizi de geliştiriyoruz. Tehlikeli madde kargo kabullerinde devreye aldığımız IATA’nın DG AutoCheck sisteminin, emniyet ve operasyonel verimliliği artırarak ülkemizde hava kargo sektörüne yeni bir boyut kazandıracağına inanıyorum. İş ortaklarımıza sunduğumuz hizmetin verimliliğini daha da artırmak üzere inovasyona yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.
IATA Havalimanı, Yolcu Kargo ve Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Careen de, "Emniyet, sektörümüz için her zaman ilk sırada yer alıyor. Havaş, DG AutoCheck'i tehlikeli madde kargo kabul süreçlerinde uygulayarak, verimlilik, uygunluk ve emniyet konularına olan bağlılığını da göstermiş oldu" diye konuştu.
Yapılan açıklamaya göre, geniş veri tabanı ve sürekli güncelleme desteği bulunan DG AutoCheck, optik karakter tanıma teknolojisi ile manuel işlemlerle tutulan kayıtları elektronik verilere dönüştürerek yasal yönetmeliklerdeki verilere göre belge kontrollerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor.
video#658302#
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!