Havaş'ın açıklamasına göre, proje kapsamında harekat memurları; uçuş bilgileri, SLA bazlı hava yolu hizmetleri, temel performans göstergeleri (KPI),SITA mesajları ve merkezi yük kontrolü (CLC) gibi iş süreçlerini mobil olarak tabletlerinden yönetebilecek.

Sadeleştirilmiş ve kullanıcı dostu ara yüze sahip Havaş'a özgün mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirilecek süreç yönetiminde, veri akışı ve takibi eş zamanlı olarak sağlanabilecek. Projeyle, saha ekipleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, veri akışının hız kazanması ve operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü Mete Erna, küresel ölçekte havacılık sektöründeki dijital dönüşüm sürecini ve yeni teknolojileri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Geleneksel iş yapma biçimlerinden mobile taşınan sistemleri faaliyetlerine aktararak sürdürülebilir gelişime odaklandıklarını anlatan Erna, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu doğrultuda, kağıtsız operasyona geçiş projemizi uygulamaya başlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu uygulama ile harekat memurları apronda artık tabletlerinden daha hızlı bilgi akışıyla ve teknolojik bir altyapıda yer hizmetleri operasyonunu gerçekleştirecekler. Önümüzdeki dönemde tablet kullanımını tüm ekiplerimize yaygınlaştırmayı ve mobil uygulamayla gerçekleştirilen süreçlerin kapsamını genişletmeyi planlıyoruz. Yenilikçi yaklaşımlarla hizmetlerimizde çıtayı daha yükseğe taşımak üzere proje ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz."