ABD medyası yazdı: Bir ülkede daha gizemli hastalık görüldü!

ABD medyası, Amerikan yetkililerin Kolombiya Büyükelçiliği'ndeki çalışanlar arasında olası Havana sendromu vakalarını araştırdığını bildirdi. Haberler Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in gelecek hafta başkent Bogota'ya yapacağı ziyaret öncesinde geldi.

Bogota'daki elçilik çalışanlarının beyinde oluşan ve henüz detayları bilinmeyen gizemli bir sağlık sorunu olan Havana sendromuna yakalanmış olabileceği aktarılıyor.

Sebebi ve kökeni tam olarak bilinmeyen hastalığa ilk olarak 2016 ve 2017'de Küba'da görüldüğü için Havana sendromu adı veriliyor.

Bu zamandan beri dünyanın dört bir yanından ABD'li diplomatlar arasında söz konusu sendromla ilgili belirtiler görüldü. Amerikalı bilim insanları, rahatsızlığın mikrodalga radyasyonu sebebiyle oluşabileceği görüşünde.

Salı günü ilk olarak Wall Street Journal gazetesinin yayımladığı haber, ABD'nin Kolombiya Büyükelçisi Philip Goldberg tarafından gönderilen e-postaların bir dizi "açıklanamayan sağlık olayı" (UHIs) olarak belirtilen Havana sendromunu doğruladığını bildirdi.

New York Times gazetesine yaptığı açıklamada Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de, ülkesinin söz konusu haberleri soruşturduğunu söyledi. Duque, ABD'nin soruşturmaya öncülük ettiğini de sözlerine ekledi.

BBC'nin irtibata geçtiği bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise haberleri doğrulamayı reddetti.

The Times gazetesinin aktardığına göre, bugüne kadar sendromdan etkilenen Amerikanların yarısından fazlasının CIA çalışanları.

Cuma günü Almanya'nın başkenti Berlin'deki ABD büyükelçiliğinde de Havana sendromu vakaları ortaya çıktı. ABD Başkanı Joe Biden "bu vakaların sebebini ortaya çıkaracağına" yönelik söz verdiği bir açıklama yayımladı.

Biden bu açıklamasından saatler öncesinde de CIA ve Dışişleri Bakanlığı'nın yetkililerine sendromdan zarar gören hükümet çalışanlarına tazminat verme yetkisi tanıyan bir yasaya imza attı.

Ağustos ayında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, iki Amerikan yetkilisinin sağlık sorunları nedeniyle ülkeden tahliye edilmesinin ardından Vietnam'a yapacağı ziyareti ertelemişti.

En fazla vakanın Viyana'da görüldüğü söyleniyor

Havana'daki ABD'li ve Kanadalı diplomatlar, 2016 ve 2017'de baş dönmesi, denge kaybı, duyma yetisinin kaybolması ve endişe bozukluğu gibi semptomlar görüldüğünü bildirmiş, "bilişsel sis" adı verilen bu vakaların sebebi bulunamamıştı.

O dönem ABD, Küba'yı "sonik saldırılar" düzenlemekle suçlamıştı. Küba ise suçlamaları reddetmişti.

2019'da semptomlarla ilgili araştırmaların ilk sonuçları ortaya çıktığında, diplomatlarda "beyinde anormallik" görüldüğü belirtilmişti.

Viyana'da ortaya çıkan benzer semptomlar ilk olarak Cuma günü New Yorker isimli dergide yazıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, konuyu "en ciddi şekilde incelediğini" açıklayarak haberleri doğruladı.

ABD'li diplomatların bildirdiği semptomlar, dünyanın farklı yerlerindeki diplomatik temsilciliklerde de bildirildi. Ancak ABD yetkilileri, lokasyonlar ve sayılarla ilgili detayları vermemekle birlikte, en fazla vakanın Viyana'da görüldüğünü söylüyor.

Haziran 2021'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hastalığın sebepleriyle ilgili çok detaylı bir araştırmaya başlandığını duyurmuştu.