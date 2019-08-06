Havalimanlarında pasaport kuyruğu

Havalimanlarında pasaport işlemleri ile ilgili sistemin hata vermesi nedeniyle dış hat yolcuları bir süredir bekliyor.

Sorunun yurt genelinde olduğu bildirilirken havalimanında bekleyen yolcular şikayetlerini sosyal medyada fotoğraf paylaşarak dile getirdi.

Sorunun ne zaman giderileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.