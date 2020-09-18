İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 Eylül'de yaptığı uygulamada, Libya vatandaşı bir yolcunun kullandığı Fas pasaportunun kimlik sayfasının değiştirildiğini tespit etti.
AA'nın haberine göre, şüpheli yolcunun üzerini arayan polis ekipleri, sahte Almanya oturum kartı ve sürücü belgesi buldu.
Geriye dönük yapılan kamera incelemelerinde, aynı şüphelinin bir erkek ve kadınla irtibat kurduğu anlaşıldı.
Söz konusu kişileri yakalayan polis ekipleri, şüphelilerin üzerinde sahte Belçika kimliği ile sahte Fransa oturum kartı tespit etti.
Şüpheliler, sorgularında sahte belgeleri ismini "Fouad" olarak bildikleri bir kişiden aldıklarını, bu kişinin aynı gün (15 Eylül) saat 20.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanarak Katar aktarmalı Brezilya'nın Sao Paolo kentine gideceğini söyledi.
Polis ekipleri, isminin Fouad El Moussaoui olduğu belirlenen Faslı şüpheliyi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakaladı.
El Moussaoui'ye "göçmen kaçakçılığı", diğer şüphelilere ise "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapıldı.
Adliyeye sevk edilen Faslı Moussaoui, "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak, Metris Cezaevi'ne gönderildi.
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