İstanbul Havalimanında 1 milyon 236 bin TL değerinde tilki kuyruğu ele geçirildi - Son dakika haberler

İstanbul Havalimanında 1 milyon 236 bin TL değerinde tilki kuyruğu ele geçirildi - Son dakika haberler

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Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Moskova'dan gelen iki yolcunun valizlerinde piyasa değeri 1 milyon 236 bin TL olan toplam 10 bin 300 adet tilki kuyruğu ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmalarında, Moskova'dan gelen Özbekistan ve Yunanistan uyruklu iki yolcu takibe alındı.

REKLAM Ekipler, uçağın iniş yapmasının ardından şüphelilere yönelik fiziki takip başlattı. Yolcu salonuna beraberlerindeki dört valizle birlikte gelen ve gümrük beyan noktasına uğramadan doğrudan çıkışa yönelen şüpheliler durduruldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Ekipler tarafından yolculara ait valizleri x-ray taramasından geçirdi. Tarama sonucunda valizlerde şüpheli yoğunluklar olduğunu gözlemledi. X-ray taramasının ardından başlatılan detaylı aramada valizlerin hayvan kuyruklarıyla dolu olduğu görüldü. Yapılan tespit çalışmalarında kuyrukların tilki kuyruğu olduğu ortaya çıkarıldı. Operasyon neticesinde 1 milyon 236 bin Türk Lirası değerinde olduğu belirlenen toplam 10 bin 300 adet tilki kuyruğu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettiği öğrenildi. Fotoğraflar: AA