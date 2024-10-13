Havalimanına yıldırım düştü personel şok geçirdi
Rize-Artvin Havalimanı'nda piste yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle şoka giren 30 yaşındaki pist görevlisi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 13.10.2024 - 15:04 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:04
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Rize-Artvin Havalimanı'nda saat 08.40'ta Rize-İstanbul seferini yapacak olan uçak, yolcularını alıp kapılarını kapattığı sırada piste yıldırım düştü.
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Bu sırada pist görevlisi Avni M. yıldırımdan etkilenip, şok geçirdi.
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Bayılan Avni M, ambulansla Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşandı.
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