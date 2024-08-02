Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Havalimanı personelini taşıyan minibüs şarampole uçtu | Son dakika haberleri

        Havalimanı personelini taşıyan minibüs şarampole uçtu

        İstanbul'da Arnavutköy'de havalimanı personellerini taşıyan minibüs kaza yaptı, 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 19:24 Güncelleme: 02.08.2024 - 19:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havalimanı personelini taşıyan minibüs şarampole uçtu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkiinde havalimanı personelini taşıyan minibüs şarampole uçtu. Kazada havalimanında çalışan 9 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören gişeleri mevkiinde meydana geldi. Havalimanında çalışan personeli taşıyan Murtaza Yıldırım'ın kullandığı minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole uçtu.

        9 KİŞİ YARALANDI

        Kazada İstanbul Havalimanı’nda çalıştığı öğrenilen 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Yassıören mevkiinde bir şerit trafiğe kapatıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        6 yaşındaki çocuğa işkence: Babaanne ve baba gözaltında
        6 yaşındaki çocuğa işkence: Babaanne ve baba gözaltında
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Genco Erkal'a veda
        Genco Erkal'a veda
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Habertürk Anasayfa