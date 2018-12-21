21 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Havalimanı Çalışma Saatinin Uzatılması ücreti; DHMİ web sitesinde ilan edilen operasyon çalışma gün ve saatleri dışında; rötar, ek sefer veya inilmese dahi yedek havalimanı olarak açılmasının istenmesi durumunda, çalışma saatinin uzatılmasını isteyen veya bu uzatmadan yararlanan her hava taşıyıcısından, konma ve konaklama tarifesindeki ücretlere ilaveten alınıyor. Gerçekleşen uçuş için; hava aracının iniş veya kalkışının tek yönünde havalimanının kapalı olması durumunda tarifede belirlenen ücret alınacak.
İNİŞ VE KALKIŞTA KAPALI İSE YÜZDE 100 ZAMLI ÜCRET
Buna göre dış hat uçuşlarında 264 euro, iç hatlar için ise 674 TL belirlendi. Hava aracının iniş ve kalkışının her ikisinde de havalimanının kapalı olması durumunda tarifede ücret yüzde 100 zamlı olarak tahakkuk ettiriliyor. Hava aracının inişi ile kalkışı arasındaki sürenin 3 saatten fazla olması ve bu süre boyunca havalimanının kapalı olması durumunda tarifedeki ücret yüzde 150 zamlı olarak uygulanacak. Uzatma talebini iptal edip açılış saatinden sonra bildirirse yüzde 100 zamlı alınacak.
Arama ve kurtarma, doğal afetler veya insani yardım amaçlı; yardım malzemesi ve personeli ile afetzedeleri ve refakatlerini taşıyan hava araçlarına, resmi ziyaret yapan Devlet Başkanlarını taşıyan hava araçlarına, askeri yardım malzemesi taşıyan hava araçlarına, kamu kurum / kuruluşlarına ait hava araçlarına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca tarife uygulanmaması bildirilen hava araçlarına, mütekabiliyet şartıyla yabancı devletlerin askeri hava araçlarına, resmi makamların isteği üzerine veya teknik nedenlerle kalkış havalimanına geri dönen hava araçlarına, meteorolojik nedenlerle veya havalimanı sistemlerinde / hizmetlerindeki aksaklıktan dolayı; kalkış yapamayan (uçuş engelinin olduğu süreyle sınırlı) veya kalkış havalimanına geri dönen hava araçlarına, uçuş esnasında acil hastalık nedeniyle iniş yapan hava araçlarına, güvenlik, gümrük, resmi makamların sürdürdüğü işlemler nedeniyle gecikme veya aksaklıklarından kaynaklanacak sürelerde tarife uygulanmayacak.
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