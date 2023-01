DHA

Bolu'da, "Parayı havale yolu ile göndereceğim" diyerek 81 koyunu araca yükleyip kaçan A.T. (42) yakalandı.

Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde oturan çiftçi M.E., koyunlarını satmak için ilan verdi. İlanı görüp, M.E. ile iletişime geçen A.T., 81 koyunun satışı için anlaştı. A.T. parayı havale yolu ile göndereceğini belirterek, koyunları araca yükleyip, ayrıldı.

Fakat M.E.'nin hesabına herhangi para transferi olmadı. M.E., durumu polise haber verdi. Çalışma başlatan polis, A.T.'yi Düzce'de yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.T. adliyeye sevk edildi.

Sakarya'daki bir ahırda bulunan koyunlar ise sahibine teslim edildi.