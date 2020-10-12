Havaların soğuduğu Kars'ta bal üreticileri arıları erken "kışlattı"

AA

İlkbaharda yaylalara kovanlarını çıkaran arıcılar, bal üretim sezonunun tamamlanması ve havaların soğumasıyla yerleşim yerlerine indi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına 3 dereceye kadar düştüğü kentte arıları erken kışlatan arıcılar, kovanları daralttıktan sonra çuval, bez gibi koruyucu eşyalarla muhafaza ederek soğuktan koruyor.

Arıcılar hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle başvurduğu bu yöntemle, arıların hem telef olmasının önüne geçiyor hem de bir sonraki sezona daha sağlıklı girmelerini sağlıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, AA muhabirine, Kars'ta 60 bin kovanın aktif olduğunu ve kötü bir sezon geçirdiklerini anlattı.

- "Kış erken geldi"

İlkbahar döneminde bölgeye gelen arıcıların kışa doğru Antalya, Muğla, Mersin gibi sıcak kentlere gittiklerini, Karslı bazı arıcıların ise bölgede kaldığını ifade eden Ertaş, şöyle konuştu:

"Bu yıl verimin düşük olması ve erken yağan karla arıcıların hummalı çalışması başladı. Kışlatma dönemine girdik, inşallah önümüzdeki sezon iyi olur. Bölgemizde bal sağım dönemini kapattık. Kış erken geldi, normalde ay sonunda kar kendisini gösterirdi ama bu yıl ekim ayının başında kar yağışını gördük ve soğuk havalar başladı."

Arıcı Serhat Aybek ise arıları kışlatmaya hazır hale getirdiklerini belirtti.

Bal hasadından sonra arıların ilaçlamalarını yaptıklarını anlatan Aybek, şunları kaydetti:

"Kovanların üzerindeki fazlalık ilaveleri, katları, çıtaları, petekleri alıyoruz. Kışlık bal durumlarını kontrol ediyoruz ve ona göre takviye veriyoruz. Arılarımızı genç nüfusla kışa sokuyoruz. Çünkü arılarımız kışın 4-5 ay uykuya dalacaklar. Kış uykusunu iyi geçirmek bir arı için çok önemlidir. Kovanları kalın çuval ve bez gibi şeylerle kapatarak sıcaklığı sağlıyoruz. Böylelikle kışın uykusunu alan arılar, ilkbahara güzel çıkıyorlar."