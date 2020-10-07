Havalar soğuyunca sobalar yanmaya başladı - KARS

AA

Yurdun en yüksek yerleşim yerlerinden olan ve kışın sert geçtiği Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklıkları düştü.Gece hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle sobalarını, doğal gaz kombilerini yakmaya başladı.İlçenin Tepe Mahallesi sakinlerinden Melek Vanlı, bu sene hava ısısının aniden düştüğün belirterek, "Havalar çok soğuduğu için biz de sobalarımızı yakmaya başladık. Sarıkamış'a artık kış gelmeye başladı." dedi.Diğer yandan ilçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, Soğanlı ve Ağbaba Dağları da sisle kaplandı.