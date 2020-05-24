Havalandırma boşluğuna düşen yavru kargayı ev sahibi kurtardı - SİVAS

Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Yakup Kol, evinin tuvaletindeki havalandırma boşluğundan kuş sesi geldiğini farketti.Havalandırma penceresini söken Kol, karga yavrusunun boşlukta sıkıştığını gördü.Kol, buradan kurtardığı yavru kargayı pencereden doğal ortamına saldı.

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