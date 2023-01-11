Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel İstanbul'da havai fişekli saldırgana kelepçe! -Güncel haberler

Havai fişekle saldıran platonik aşık yakalandı

İstanbul Bayrampaşa'da saplantılı olduğu Esra I.'nın arkadaşı Hatice Ertürk'e havai fişekle saldıran Fatih S., kıskıvrak yakalandı

Giriş: 11.01.2023 - 15:44 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da havai fişekli saldırgana kelepçe! -Güncel haberler
DHA

Bayrampaşa'da saplantılı olduğu Esra I.'nın arkadaşı Hatice Ertürk'e havai fişekle saldıran Fatih S. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre olay, 9 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Fatih S., saplantılı olduğu Esra I.'nın bir sevgilisi olduğunu, bu ilişkiye de arkadaşı Hatice Ertürk'ün aracı olduğunu düşünüyordu.

Hatice Ert&uuml;rk
Hatice Ertürk

Bu nedenle Ertürk'ü suçlayan şüpheli, kadının çalıştığı mağazaya 16 havai fişeği ateşleyerek attı. Saldırıda yaralanan olmazken, mağaza içerisinde maddi hasar oluştu.

Ertürk'ün şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheliyi dün bir AVM'de göz altına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Fatih S. 'Kasten yaralama', 'Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çorum'da özel güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Çorum'da özel güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Kaz Dağları'nda söndürülen yangından dönen arazöz devrildi
Kaz Dağları'nda söndürülen yangından dönen arazöz devrildi
Arsa kavgası kanlı bitti: Hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü
Arsa kavgası kanlı bitti: Hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.