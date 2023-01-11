Bayrampaşa'da saplantılı olduğu Esra I.'nın arkadaşı Hatice Ertürk'e havai fişekle saldıran Fatih S. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre olay, 9 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Fatih S., saplantılı olduğu Esra I.'nın bir sevgilisi olduğunu, bu ilişkiye de arkadaşı Hatice Ertürk'ün aracı olduğunu düşünüyordu.