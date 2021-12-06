DHA

Olay, 3 Temmuz 2020'de Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana geldi. Fabrikada yaşanan patlamada, 7 işçi hayatını kaybetti, 127 kişi de yaralandı. Olayın ardından Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında, patlamada ihmali olduğu iddia edilen fabrika sahibi Y.C., fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve genel ustabaşı H.A.V., genel ustabaşı E.Ö., iş güvenliği uzmanı A.B., sorumlu personel A.Ç. ve A.R.E.C. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davada fabrika sahibi Y.C. ile genel ustabaşı H.A.V. tutuklu yargılanırken, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor.

Ferizli ilçesindeki Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri duruşma salonunda görülen davanın 6'ncı duruşması, sabah saatlerinde başladı. Tutuklu sanıklar SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı. 108 şikayetçinin bulunduğu davada, savcının bugün sanıklar hakkında mütalaa vermesi bekleniyor.

MİT 'SABOTAJ' YOK, BİLİRKİŞİ 'FABRİKA YETKİLİLERİ KUSURLU' DEMİŞTİ

Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda sanıklar ile avukatlarının patlamanın sabotajtan kaynaklandığını iddia etmesi üzerine, Milli İstihbarat Teşkilatı'na yazı yazarak bilgi istemişti. MİT'ten mahkemeye verilen cevapta, patlamayla ilgili kendilerine ulaşan sabotaj ihbarı olmadığı belirtildi. Öte yandan aralarında A sınıfı iş güvenliği uzmanı, kimya mühendisi, inşaat mühendisi ve bilgisayar mühendisinin bulunduğu 7 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, fabrika yetkililerinin elektrik tesisatı, depolama alanlarının güvenliği, fabrika yetkililerinin risk değerlendirmesi, işçi sağlığı ve güvenliği gibi birçok alanında kusurlarının olduğu belirlenmiş ve hazırlanan rapor mahkeme heyetine sunulmuştu. Ayrıca bilirkişi raporunda fabrikada gerçekleşen 4 ayrı patlamadan biri olan misket deposundaki patlamanın 13 bin 396 kilogram TNT’ye (5700 kilo gök bombası) eş değer miktarda patlama olduğu belirtilmişti.

DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPTILAR

Duruşmanın başlamasından kısa bir süre önce duruşma salonu önünde toplanan fabrika çalışanları ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları basın açıklamasında bulundu. Hayatını kaybeden Halis Yılmaz’ın kardeşi Merve Nur Yılmaz, “Hayatını kaybeden yakınlarımızın hakkını aradığımız için patron düşmanı, şovmen, provokatör ilan edildik. Ama bizler ne onlara ne de sermayelerine düşmanız bizler onların işçiye ölümü reva gören kanlı zihniyetlerine düşmanız. Bu saatten sonra nasıl hakarete, nasıl tehdide maruz kalsak da bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

‘ADALET YERİNİ BULANA KADAR BU YOLDAYIZ’

Hayatını kaybeden işçi Sebahattin Tepeçınar’ın ablası Hatun Göktepe ise amaçlarının haklarını aramak olduğunu ifade ederek, “İşçi hakkını alana, adalet yerini bulana kadar biz bu yoldayız son nefesimize kadar bu işin peşini bırakmayacağız” diye konuştu. Açıklama yapan grup, daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında duruşma salonuna alındı.