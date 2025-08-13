Havai fişek atarak yangın çıkaran şüpheli tutuklandı

Başıbüyük Mahallesi Dağlar Sokak'ta bulunan otluk alanda dün yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesinin ardından yangının havai fişek atılması sebebiyle başladığını belirleyen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada H.G. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

REKLAM advertisement1

‘HAVAİ FİŞEK MERAKIM VAR’

Şüphelinin H.G.'nin savcılıkta verdiği ifadesinde, "Alkollü olduğum için havai fişek aldım ve yaktım. Fişekler kontrolsüz şekilde tarlaya gitti. Yangın çıkmasına neden oldu. Söndürmeye çalıştım ama başarılı olamadım. Korkup uzaklaştım. Bu konuyu yapma amacım havai fişek merakımdan dolayıdır. Yangın çıkarmak gibi kötü bir amacım yoktu, pişmanım" dediği öğrenildi.