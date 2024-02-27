İstanbul'da yaşandı! Havadan lastik yağdı, ölümden döndü
İstanbul Zeytinburnu'nda bir binanın balkonundan düşen araç lastikleri paniğe yol açtı. Bu sırada kaldırımda yürüyen kadın, yaralanmaktan son anda kurtuldu
Zeytinburnu'nda bir binanın 1'inci katındaki balkondan düşen araç lastikleri ile o sırada kaldırımda yürüyen kadının yaralanmaktan son anda kurtulması güvenli kamerasınca kaydedildi.
Görüntüye göre, 22 Şubat Perşembe sabahı Seyit Nizam Mahallesi'ndeki bir apartmanın 1'inci katındaki daire balkonunda bulunan otomobil lastikleri aşağıya düştü.
Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, lastiklerden son anda kaçarak yaralanmaktan kurtuldu.
Lastiklere hedef olan park halindeki kamyonet ve otomobilde ise hasar oluştu.