Suudi Arabistan'ın geçen eylül ayında uçuşlarına başlayan ve agresif bir büyüme stratejisi izlemesi beklenen düşük bütçeli havayolu şirketlerinden Flyadeal bir süredir beklenen 50 uçaklık siparişi için Boeing'i tercih etti.

Suudi şirket 30 tanesi garanti sipariş ve 20 adedi de opsiyonel olmak üzere toplam 50 adet tek koridorlu Boeing 737 Max 8 tipi uçak sipariş etti. Uçakların liste fiyatı değeri 6 milyar dolar civarında.

Flyadeal, 2017 yılının eylül ayında kurulmuş ve Airbus operatörü olarak biliniyordu. Cidde merkezli firmanın filosunda Fransız üretici Airbus'ın 8 adet A320 uçağı bulunuyordu.

Boeing'in 737 serisi küresel ölçekte bekleyen 4800 siparişle dünyanın en hızlı satan uçak modeli olarak biliniyor ve Airbus muadili A320'den 12 yolcu daha fazla taşıyabiliyor.

Şirketin Genel Direktörü, Saleh bin Nasser Al Jasser, "Krallık içerisindeki hava yolu taşımacılığı katlanarak büyüyor. Flyadeal yeni bir kimlikle piyasaya düşük maliyetli bir seçenek sunuyor." derken halihazırda 8 şehre uçan firmanın yakında uluslararası seferlere bağlayacağını belirtti.

Kapasite aşımı ve artan rekabet nedeniyle Orta Doğu menşeli havayolu taşıyıcılarında çalkantılı bir dönemden geçiyor ve sektörde işten çıkarmalar yaşanıyor. BAE'nin bayrak taşıyıcısı Etihad gibi zarar yazanlar da var ancak düşük maliyetli şirketlerdeki büyüme dikkati çekiyor.