Havacılık ve uzay sektöründe 4,5 milyar liralık yatırıma teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, havacılık ve uzay sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı toplam 4,5 milyar lira olan 41 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi

- Bu dönemde teşvik belgesi düzenlenen projelerin 35'ini yerli, 6'sını yabancı sermayeli yatırımlar oluştururken bu projelerin tamamlanmasıyla 3 bin 223 kişiye istihdam öngörüldü

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