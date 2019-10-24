'Havacılık ile ilgili fırsatları değerlendirmeye hazırız'

Antalya Havalimanı'nın TAV ile birlikte işletmecisi olan Fraport Türkiye Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, Türkiye'de havacılıkla ilgili her türlü fırsatı değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Fraport'un Türkiye'deki 20'inci yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda Reuters'a açıklamalarda bulunan Yılmaz, İstanbul Havalimanı'nda İGA ortaklarının hisse satması durumunda ilgilenip ilgilenmeyecekleri ile ilgili olarak, "Her şeyi değerlendiririz. Türkiye'de havacılıkla ilgili her türlü fırsatı değerlendirmeye hazırız" dedi.

TAV, IC-Fraport ortak girişim grubu İstanbul Havalimanı'nın 2013 yılında yapılan ihalesine teklif vermiş ancak ihaleyi Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon ortak girişim grubu kazanmıştı.

Yılmaz ayrıca, Antalya'da üçüncü havalimanı için çıkılması planlanan ihaleyi de beklediklerini ve bu fırsatı değerlendirmek istediklerini söyledi.

ANTALYA'DA 30 HAVALİMANI ARASINDA 4'ÜNCÜ SIRADA

Fraport AG CEO'su Stefan Schulte de yaptığı değerlendirmede, Fraport olarak 20 yıldır Türkiye'de olduklarını, önümüzdeki 20 yılda da Türkiye'de faaliyete devam etmek istediklerini söyledi.

Fraport'un Antalya Havalimanı'nın işletme sözleşmesi 31 Aralık 2024'te sona erecek. 1999 yılında Antalya Havalimanı'nın işletmesini üstlenen Fraport, 2007-2024 dönemini kapsayan Antalya Havalimanı ihalesini de 2.1 milyar euro bedelle kazanmıştı.

Schulte'nin verdiği bilgiye göre, Fraport'un şu ana kadar yaptığı yatırımın toplam tutarı 500-600 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Fraport olarak 11 ülkede 30 havalimanında faaliyet gösterdiklerini söyleyen Schulte, Antalya Havalimanı'nın 2018 itibarıyla portföylerindeki en çok yolcu ağırlayan dördüncü havalimanı olduğunu söyledi.

Verilen bilgiye göre, Antalya Havalimanı'nın yolcu sayısı 1999'dan bu yana her yıl ortalama yüzde 10 artarak 2018'de 32 milyona ulaştı.

GSYH'E KATKISI 7 MİLYAR DOLAR OLACAK

Önümüzdeki 5 yıla ilişkin beklentilerini anlatan Yılmaz ise, yüzde 4.9'luk hava trafiği artışı ve Türkiye ekonomisi için dolar bazında yıllık yüzde 3'lük büyüme baz senaryosuna göre, 2024 yılında Antalya Havalimanı'nın GSYH'ya katkısının 7 milyar

doların üzerine çıkacağını söyledi.

Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre, havalimanının 2018'de GSYH'ya katkısı 4.14 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Yılmaz, Antalya Havalimanı'ndaki faaliyetlerden kaynaklanan istihdam toplamının da 2018'deki 122 bin 900 seviyesinden 2024'te 193 bin 171'e yükselmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Türkiye'de havacılık endüstrisinin son 20 yılda ortalama yüzde 10.2 büyüyerek, dünya ortalamasını ikiye katladığına dikkat çeken Yılmaz, sektörün 2009 yılında 7.6 milyar dolar olan yıllık cirosunun son 10 yılda iki katına çıkarak 15 milyar dolara ulaştığını ifade etti.