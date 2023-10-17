Havaalanında siren paniği: Almanya Başbakanı Scholz sığınağa gitti

REKLAM advertisement1

İsrail-Hamas çatışmalarının ardından İsrail'e destek amacıyla Avrupa'dan gelen ilk lider Almanya Başbakanı Olaf Scholz olmuştu.

Scholz "İsrail'de benim için şunu vurgulamak çok önemli. Alman tarihi ve Holokost tarihi, bize İsrail'in güvenliğini destekleme sorumluluğu yüklüyor." ifadesini kullanırken "Tüm aktörleri bu çatışmaya karışmamaları konusunda uyarıyorum" diye eklemişti.

#Raketenalarm in Tel Aviv. Die Regierungsmaschine wird umgehend evakuiert. @Bundeskanzler wird in einen Schutzraum gebracht. Wir legen uns vor dem Flugzeug auf den Boden. @robinalexander_ @frautoroxel pic.twitter.com/OTWV55KUoA — Sara Sievert (@sara__si) October 17, 2023

Scholz ve ekibi İsrail ziyareti dönüşünde ise siren sesleri ile alarma geçti.

Alarm çaldığında Scholz ve ekibinin bir kısmı uçaktaki yerlerini aldığından derhal herkesin inip yere yatmaları talimatı verildi.

Alman haber ajansı DPA'nın aktardığına göre bunun üzerine Scholz yakındaki bir konteynere koştu ve ardından sığınağa sığındı.

Alarmın sona ermesinin ardından Scholz ve ekibi uçağa geri binerek Almanya'ya döndü.

* Haberin görseli X adlı platformdan servis edilmiştir.