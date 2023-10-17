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        Haberler Dünya Havaalanında siren paniği: Almanya Başbakanı Scholz sığınağa gitti

        Havaalanında siren paniği: Almanya Başbakanı Scholz sığınağa gitti

        Almanya Başbakanı Scholz'un İsrail'e destek ziyareti dönüşünde havaalanında saldırı sirenlerinin çalması üzerine panik yaşandı. Scholz ve ekibi uçaktan çıkarak yere yattı ardından ise bir sığınağa gitti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.10.2023 - 23:37 Güncelleme: 17.10.2023 - 23:37
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        Sirenler çaldı, Scholz sığınağa gitti
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        İsrail-Hamas çatışmalarının ardından İsrail'e destek amacıyla Avrupa'dan gelen ilk lider Almanya Başbakanı Olaf Scholz olmuştu.

        Scholz "İsrail'de benim için şunu vurgulamak çok önemli. Alman tarihi ve Holokost tarihi, bize İsrail'in güvenliğini destekleme sorumluluğu yüklüyor." ifadesini kullanırken "Tüm aktörleri bu çatışmaya karışmamaları konusunda uyarıyorum" diye eklemişti.

        Scholz ve ekibi İsrail ziyareti dönüşünde ise siren sesleri ile alarma geçti.

        Alarm çaldığında Scholz ve ekibinin bir kısmı uçaktaki yerlerini aldığından derhal herkesin inip yere yatmaları talimatı verildi.

        Alman haber ajansı DPA'nın aktardığına göre bunun üzerine Scholz yakındaki bir konteynere koştu ve ardından sığınağa sığındı.

        Alarmın sona ermesinin ardından Scholz ve ekibi uçağa geri binerek Almanya'ya döndü.

        * Haberin görseli X adlı platformdan servis edilmiştir.

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