Havaalanı ve alışveriş merkezlerinin tavanı neden yüksek olur?

PSİKOLOJİK OLARAK DAHA UZUN VAKİT GEÇİRİLMESİNE NEDEN OLUYOR

Alışveriş merkezi veya havaalanı gibi mekanların tavanları genellikle yüksek olur. Bunun psikolojik nedeni aslında tüketicilerin kendisini konforlu hissetmesini sağlamaktır. Ferahlık veren yüksek tavanlar büyük camlara sahip oluyor ve içeri daha fazla Güneş ışığı alıyor.