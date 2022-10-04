Bu nasıl olay! Havaalanı güvenliğini atlattı: Hollanda’dan İspanya’ya biletsiz uçtu

Yusuf Özkan, Lahey

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Hollanda’daki Rotterdam Lahey Hava Havalimanı'nda biletsiz bir yolcu, güvenlik ekiplerini atlatarak İspanya’nın Malaga kentine giden uçağa binmeyi başardı.

Rus uyruklu olduğu belirtilen kadın yolcu, İspanya polisi tarafından gözaltına alındı.

Olay Pazartesi günü öğleden sonra meydana geldi. Hollanda medyasına göre, Rotterdam Lahey Havalimanı’nda güvenlik kontrolü için sıraya giren bir kadın yolcu, çantasını kontrol cihazına koyduktan sonra acil durum düğmesine bastı.

Alarmın çalması ile birlikte her şey durdu ve havaalanında panik meydana geldi. Görevlilerin şaşkınlığından faydalanan kadın yolcu, çantasını banttan alarak biletsiz bir şekilde İspanya’nın Malaga kentine gitmeye hazırlanan Transavia Hava Yolları uçağına binmeyi başardı.

Uçak yerel saatle 16:30’da havalandı. Bu sırada havaalanı yetkilileri, güvenlik kameralarını inceledi. Acil durum alarmı sırasında bir kadın yolcunun güvenliği atlatarak aprona çıktığı ve en yakın uçağa bindiği belirlendi.

Havaalanı güvenliği, aynı saatte havalanan Malaga ve Portekiz’in Faro kentine giden uçakların pilotlarını kaçak yolcu konusunda uyardı.

Portekiz’e giden uçak Fransa’nın Bordeaux Havaalanı’na, Malaga uçağı da İspanya’nın başkenti Madrid’e acil iniş yaptı.

Kaçak yolcunun Malaga uçağında olduğunun kesinleşmesi üzerine Faro’ya giden uçak yoluna devam etti.

İspanya polisi, Madrid Havaalanı’nda Rus uyruklu yolcuyu uçaktan indirerek gözaltına aldı. Uçağın bagaj raflarında da kapsamlı arama yapıldı.

Kadın yolcunun uçakta da garip davranışlar sergilediği, “büyükelçiyle insan kaçakçılığı hakkında konuşmak istediğini” söylediği belirtildi.

İspanya’da sorgusu devam eden kaçak yolcu hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

Madrid'deki 'mola'nın ardından uçağın pilotu, yolculara “Rotterdam'da bileti olmayan bir kişinin uçağa bindiğini” söyledi.

Uçak, gece yarısına doğru yeniden Malaga’ya doğru havalandı.

Hollanda makamları, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.