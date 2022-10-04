Havaalanı güvenliğini atlattı: Hollanda’dan İspanya’ya biletsiz uçtu

Hollanda’daki Rotterdam Lahey Hava Havalimanı'nda biletsiz bir yolcu, güvenlik ekiplerini atlatarak İspanya’nın Malaga kentine giden uçağa binmeyi başardı.
Rus uyruklu olduğu belirtilen kadın yolcu, İspanya polisi tarafından gözaltına alındı.
Olay Pazartesi günü öğleden sonra meydana geldi. Hollanda medyasına göre, Rotterdam Lahey Havalimanı’nda güvenlik kontrolü için sıraya giren bir kadın yolcu, çantasını kontrol cihazına koyduktan sonra acil durum düğmesine bastı.
Alarmın çalması ile birlikte her şey durdu ve havaalanında panik meydana geldi. Görevlilerin şaşkınlığından faydalanan kadın yolcu, çantasını banttan alarak biletsiz bir şekilde İspanya’nın Malaga kentine gitmeye hazırlanan Transavia Hava Yolları uçağına binmeyi başardı.
Uçak yerel saatle 16:30’da havalandı. Bu sırada havaalanı yetkilileri, güvenlik kameralarını inceledi. Acil durum alarmı sırasında bir kadın yolcunun güvenliği atlatarak aprona çıktığı ve en yakın uçağa bindiği belirlendi.
Havaalanı güvenliği, aynı saatte havalanan Malaga ve Portekiz’in Faro kentine giden uçakların pilotlarını kaçak yolcu konusunda uyardı.
Portekiz’e giden uçak Fransa’nın Bordeaux Havaalanı’na, Malaga uçağı da İspanya’nın başkenti Madrid’e acil iniş yaptı.
Kaçak yolcunun Malaga uçağında olduğunun kesinleşmesi üzerine Faro’ya giden uçak yoluna devam etti.
İspanya polisi, Madrid Havaalanı’nda Rus uyruklu yolcuyu uçaktan indirerek gözaltına aldı. Uçağın bagaj raflarında da kapsamlı arama yapıldı.
Kadın yolcunun uçakta da garip davranışlar sergilediği, “büyükelçiyle insan kaçakçılığı hakkında konuşmak istediğini” söylediği belirtildi.
İspanya’da sorgusu devam eden kaçak yolcu hakkında daha fazla bilgi verilmedi.
Madrid'deki 'mola'nın ardından uçağın pilotu, yolculara “Rotterdam'da bileti olmayan bir kişinin uçağa bindiğini” söyledi.
Uçak, gece yarısına doğru yeniden Malaga’ya doğru havalandı.
Hollanda makamları, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Bu nasıl olay! Havaalanı güvenliğini atlattı: Hollanda’dan İspanya’ya biletsiz uçtu/havaalani-guvenligini-atlatan-rus-kadin-hollandadan-ispanyaya-biletsiz-uctu-3526239
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!