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IATA: Hava yolculuğunda büyüme eğilimi sürüyor

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA)’in açıkladığı Şubat 2023 trafik sonuçlarına göre, hava yolculuğu talebindeki güçlü büyüme devam ediyor

Giriş: 10.04.2023 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL
Hava yolculuğunda büyüme eğilimi sürüyor
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IATA tarafından açıklanan rakamlara göre, Şubat 2023'teki toplam trafik Şubat 2022'ye kıyasla %55,5 yükseldi. Küresel olarak trafik şu anda Şubat 2019 seviyelerinin ise %84,9'unda seyrediyor.

Şubat ayı iç hat trafiği bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,2 artış gösterirken, Şubat 2023 iç hat trafik toplamının, Şubat 2019 seviyesinin ise %97,2’sinde ilerlediği vurgulandı.

"BELİRSİZ EKONOMİK SİNYALLERE RAĞMEN GÜÇLÜ TALEP"

Uluslararası trafik, Şubat 2022'ye göre %89,7 arttı ve tüm pazarlar, bir kez daha Asya-Pasifik bölgesindeki havayolları liderliğinde güçlü bir büyüme kaydetti. Uluslararası ÜYK'ler Şubat 2019 seviyelerinin %77,5'ine ulaştı.

IATA Genel Müdürü Willie Walsh, “Belirsiz ekonomik sinyallere rağmen, hava yolculuğuna olan talep tüm dünyada ve özellikle Asya-Pasifik bölgesinde güçlü olmaya devam ediyor. Sektör şu anda 2019'daki talep seviyelerinin yaklaşık %15 altında ve bu fark her ay daralıyor” şeklinde konuştu.

ASYA PASİFİK EN YÜKSEK İKİNCİ BÖLGE

Asya-Pasifik havayolları, Şubat 2022'ye kıyasla Şubat 2023 trafiğinde %378,7 artış kaydederek, bölgedeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasından bu yana son birkaç ayın çok olumlu ivmesini koruyor. Kapasite %176,4 arttı ve doluluk oranı %34,9 artarak %82,5 ile bölgeler arasında en yüksek ikinci oldu.

AVRUPA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Avrupalı ​​taşıyıcılar, Şubat 2022'ye kıyasla %47,9'luk bir trafik artışı bildirdi. Kapasite %29,7 arttı ve doluluk faktörü 9,1 puan artarak %73,7'ye yükseldi ve bu, bölgeler arasında en düşük seviye oldu.

Orta Doğu havayolları ise, bir yıl önceki Şubat ayına göre %75,0 trafik artışı gördü. Kapasite %40,5 arttı ve doluluk faktörü 15,8 puan artarak %80,0'e yükseldi.

Kuzey Amerika taşıyıcılarının trafiği, 2022 dönemine kıyasla Şubat 2023'te %67,4 arttı. Kapasite %39,5 arttı ve doluluk faktörü 12,8 puan artarak %76,6 oldu.

Latin Amerika havayolları 2022 yılının aynı ayına göre %44,1 trafik artışı sağladı. Şubat ayı kapasitesi %34,0, doluluk oranı ise 5,8 puan artarak %82,7 ile bölgeler arasında en yüksek oran oldu.

Afrika havayollarının trafiği ise Şubat 2023'te bir yıl öncesine göre %90,7 arttı. Şubat ayı kapasitesi %61,7 arttı ve doluluk oranı 11,4 puan artarak %75,0'e yükseldi.

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