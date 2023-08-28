Hava trafiği kapandı İngiltere'de bazı uçuşlar iptal!

REKLAM advertisement1

Ulusal Hava Trafik Hizmetlerinden (NATS) AA'ya yapılan açıklamada hava trafik sisteminde teknik sorun olduğu ve güvenliği sağlamak için trafik akışında bazı kısıtlamalar uygulandığı bildirildi.

Mühendislerin sorunu düzeltmek için çalıştıkları belirtilen açıklamada, "Açıkça ifade etmeliyiz ki Birleşik Krallık hava sahası kapatılmadı. Güvenliği sağlayabilmek için trafik akışında kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık." bilgisi paylaşıldı.

NATS, vatandaşların uçuşlarıyla ilgili durumu hava yolu şirketlerinden öğrenmeleri gerektiğini kaydederek, sorunun çözümüyle ilgili herhangi bir süre vermedi.

"12 SAAT BEKLEYEBİLİRİZ"

İskoçya merkezli hava yolu şirketi Loganair, sosyal medya platformu X'ten yaşanan arızayla ilgili paylaşım yaparak, "Birleşik Krallık hava trafik kontrol bilgisayar sisteminde, ağ çapında bir arıza meydana geldi." açıklamasında bulundu.

REKLAM

En az gecikmeyle İskoçya içi uçuşların yapılması için çalışılacağını açıklayan şirket, Birleşik Krallık içi uçuşlar ile uluslararası uçuşlarda ise gecikmeler olabileceğini duyurdu.

BBC'de spor programı sunucusu Gabby Logan da X'ten yaptığı paylaşımda, uçağının Budapeşte Havalimanı'ndaki pistte beklediğini belirterek, "İngiltere hava sahasının kapatıldığı söylendi. Burada 12 saat bekleyebiliriz. Uçakta oturup bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Logan, halen havada olan uçakların bulunduğunu ancak yenilerinin havalanmasına izin verilmediğini bildirdi.

CBS News muhabiri Emmet Lyons ise İspanya'dan kalkacak uçağı pistte beklerken hava yolu şirketi EasyJet'ten "İngiltere'ye ya da İngiltere'den uçuşları etkileyen teknik bir sorun yaşanıyor." açıklamasının yapıldığını aktardı.

Liverpool John Lennon Havalimanı'ndan yapılan açıklamada uçakların zamanında yolcu alımına başlayacağı ancak kalkışlarda gecikmeler olabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, sorunun tüm Birleşik Krallık hava sahasını etkilediğine işaret edildi.