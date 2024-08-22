Hava sahasında leylek alarmı!

İHA'nın haberine göre; Atatürk Havalimanı’nda leylek sürülerinin kalkış trafiğini etkilemesi pilot ile kule görevlisi arasındaki konuşmaya yansıdı.

Fotoğraf: İHA

Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı sırada piste giren kuşlar nedeniyle zor anlar yaşayan pilot ile hava trafik kontrolü arasındaki telsiz konuşmaları şöyle:

“Kule: Peki efendim büyük bir leylek sürüsü var pistin üstünde, gerisi de geliyor. Birkaç dakika beklemeniz olacak.