Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Ege Üniversitesi ile ortak yürüttüğü "polen alerji bülteni yayımlama uygulaması" için pilot bölge İzmir oldu. Uygulama kapsamında Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğüne kurulan polen yakalama cihazlarıyla haftalık polen örnekleri alınıyor.

Bu örnekler ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gün içinde periyodik olarak alınan hava durumu tahminleri, üniversitede geliştirilen karar destek sistemi yardımıyla değerlendirilerek, astım ve alerji hastaları için günlük tahmini polen maruziyet riski hesaplanıyor.

Polenlerin atmosferde hareketini ve yayılmasını etkileyen yağış, nem, sıcaklık, rüzgar yönü ve hızı gibi meteorolojik parametrelere ilişkin tahmin bilgileri hazırlanarak Ege Üniversitesi tarafından yapılacak polen tahminlerine katkı sağlanıyor.

Daha önce kurum içi olarak yayımlanan polen uyarıları, vatandaşlara da açıldı. Uyarılar, hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de Ege Üniversitesinin internet sitesinden yayımlanacak.

İZMİR'DE POLENE MARUZ KALMA RİSKİ DÜŞÜK

Bu kapsamda, "Meteorolojik Verilere Göre Tahmini Polen Maruziyet Riski Verileri" yayımlanırken, İzmir için "Atmosferik polen ölçümlerine ve gün içindeki meteorolojik değişimlere göre polenlere maruz kalma riskiniz düşüktür." bilgisi verildi.

Uyarılar kapsamında, ağaç ve çalı, yabani ot ile çayır polenlerinin durumuna ilişkin detaylı bilgi de yer alacak. Buna göre, dut, çam, meşe ve çınarlarla duvar fesleğeni için polen riski yüksek olurken, çayır polenleri için orta düzeyde risk bulunuyor.

DİĞER İLLER DE PLANLAMA KAPSAMINDA

Uygulamanın, gelecek dönemlerde diğer illere de yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Meteorolojinin yeni uygulaması, özellikle alerjisi olanlar için büyük önem taşıyor. Vatandaşlar, uygulamayla hangi gün, hangi bölgede polen riski olduğunu bilecek. Böylece dışarı çıkacak vatandaşlar, polenlere karşı hazırlıklı olabilecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de daha önce uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu veya bu şekilde insanlarımız, özellikle alerjik bünyeli olanlarımız bahar döneminde haziran ayının sonuna kadar alerjiyle karşılaşabiliyor. Son derece değerli bir çalışma. Havanın hangi gün, nasıl olacağı bilindiği gibi, bu çalışmayla havanın alerjik durumunu da bilmek mümkün olacak." ifadesini kullanmıştı.