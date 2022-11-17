İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'na bağlı bazı vapur seferleri hava muhalefeti (lodos) nedeniyle iptal edildi. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre; Lodos sebebiyle seferlerde aksama ve iptaller yaşanmaktadır. İşte, 17 Kasım Perşembe günü iptal olan vapur seferleri..