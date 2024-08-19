Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak organ nakli için havalandı - Haberler | Sağlık Haberleri

Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak organ nakli için havalandı - Haberler | Sağlık Haberleri

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait ambulans uçakla acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Bursa'dan Ankara'ya akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.