Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) mahrem hizmetler sınıfına yönelik dikkat çeken bir operasyona imza atıldı.

Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gerçekleştirdiği operasyonun Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kripto örgüt üyeleri ile 2013 yılında yapılan İdari Yargı sınavında sorulara erişen örgüt üyelerine yönelik düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada 37’si aktif görevli 54 asker, 6’sı aktif görevli 47 kamu görevlisi ve 30’u sivil ve özel sektör çalışanı olmak üzere 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.