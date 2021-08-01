Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, söz konusu teslimata ilişkin paylaşımda bulundu.

ANKA-SİHA teslimatlarının devam etiğini belirten Demir, "Son olarak TUSAŞ tarafından üretilen 2 adet ANKA-SİHA'mızı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.