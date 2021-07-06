Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçaklar, 'Geliştirilmiş Hava Polisliği' görevini icra etmek üzere Polonya'nın Malbork Hava Üssü'ne ulaştı. Polonya görevi, 15 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, uçakların intikali sırasında çekilen görüntüleri de paylaştı.