Hava koşulları kaynaklı afetler 50 yılda beş kat arttı

BBC'de yer alan haber göre, Dünya Meteoroloji Örgütünün (WMO) 50 yılı kapsayan araştırması, 1970'ten bu yana hava koşulları kaynaklı afetlerin sayısının 5 kat arttığını ortaya koydu.
Bilim insanları, fırtına, sel ve kuraklık gibi doğa olaylarındaki artışın arkasında iklim değişikliği, sert hava koşulları gibi faktörlerin olduğuna işaret ederken, erken uyarı sistemlerinde yapılan iyileştirmelerin ölü sayılarındaki düşüşe yardımcı olduğu belirtildi.
WMO'nun araştırmasına göre, 1970 ile 2019 arasında 11 binden fazla felaket yaşandı.
Bu afetler sonucunda iki milyondan fazla kişi hayatını kaybederken, 3 trilyon 64 milyar dolar tutarında ekonomik kayıp yaşandı.
Araştırmada görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, iklim değişikliği nedeniyle aşırı hava olaylarının sayısının daha da artacağı uyarısında bulundu.
Avrupa ve Kuzey Amerika'da son zamanlarda daha fazla sıcak hava dalgası, kuraklık ve orman yangınlarının gözlemlendiğini belirten Taalas, "Atmosfere ulaşan su buharı miktarı artıyor, bu da aşırı yağmurlara ve ölümcül sellere yol açıyor. Okyanusların ısınması, tropik fırtınaların etki alanını ve sıklığını etkiledi." ifadesini kullandı.
Araştırmaya göre, hava felaketlerine bağlı ölümlerin yüzde 90'ından fazlası gelişmekte olan ülkelerde meydana geldi.
Kuraklık nedeniyle 650 bin kişi hayatını kaybederken, aşırı sıcaklıklar ise yaklaşık 56 bin can aldı. Ancak 50 yıllık süre boyunca, afetlerden kaynaklanan toplam ölüm sayısı hızla düştü.
Öte yandan, 1970-79 arasında günde yaklaşık 49 milyon dolar ekonomik kayıp yaşanırken, bu miktar 2010-2019 arasında 7 kat artarak günde 383 milyon dolara çıktı.
2017'de meydana gelen ABD'yi vuran Harvey, Maria ve Irma kasırgalarının ekonomik etkisi, 1970 ile 2019 arasındaki ilk 10 afetten kaynaklanan toplam kaybın yüzde 35'ini oluşturdu.
Araştırmada uyarı sistemlerindeki iyileştirmelerin hayat kurtarmaya yardımcı olduğuna işaret edilirken yapılması gereken daha çok iş olduğuna dikkat çekildi.
WMO üyesi 193 ülkenin sadece yarısında çoklu tehlike erken uyarı sistemleri bulunduğu aktarıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!