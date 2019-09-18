Hava kirliliği plasentaya kadar inerek 'doğmamış bebekleri de etkiliyor'

18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Belçika'da hamlie kadınlarla yapılan bir araştırmada plasentalarda (döleşi) hava kirliliği partikülleri bulundu.
Araştırma anne karnındaki bebeklerin de doğrudan trafik ve fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan kirliliğe maruz kaldıklarına işaret ediyor.
Uzmanlar, hamilelerin işlek caddelerden uzak durmasını tavsiye ediyor.
Belçika Hasselt Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, sigara kullanmayan 25 kadının plasentaları incelendi.
Anne ve fetüsün dolaşım sistemlerini birbirinden ayıran bir organ olan plasenta, dokuların oluşması için gerekli olan besinleri ve oksijeni bebeğe taşıyor, ayırdığı atık maddeleri annenin vücuduna gönderiyor.
Araştırma, annenin soluduğu havadaki partiküllerin plasenta bariyerine sızabildiğini gösteren ilk çalışma olması açısından önem taşıyor.
İncelenen tüm plasentaların cenin tarafında, her bir milimetreküpte binlerce partikül bulundu.
Kirli havaya maruz kalmanın düşük, prematüre doğum ve bebeklerin zayıf doğmasına yol açabildiği biliniyor. Araştırma bunların sadece kirliliğin annelerde yol açtığı inflamatuar yanıttan değil, bizzat parçacıklardan kaynaklanabileceğine işaret ediyor.
Araştırma heyetinin başkanı Prof. Tim Nawrot, ceninde oluşacak hasarın, ömür boyu sürecek sonuçları olduğunu belirterek "Bu, hayatın en hassas dönemi. Çünkü tüm organlar oluşum aşamasında. Gelecek nesillerin korunması için onların kirli havaya maruz kalmasını önlememiz gerekiyor" dedi.
Nawrot, "Hava kirliliğini azaltmak hükümetlerin görevi, ancak insanlar en azından işlek caddelerden uzak durmalı" diye konuştu.
Mayıs'ta ABD'de yapılan küresel bir araştırmada, hava kirliliğinin tüm organlar ve fiilen tüm hücrelere zarar verdiği sonucuna ulaşılmıştı.
Araştırmada nano-parçacıkların kan-beyin bariyerini aşabildiği ortaya çıkmış, kentlerde yaşayanların kalplerinde milyarlarca bu parçacıklardan bulunmuştu.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya nüfusunun yüzde 90'ı hava kirliliğinin kabul edilebilir sınırların üstünde olduğu yerlerde yaşıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!