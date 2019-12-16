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Şehirleşme tüm dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde hızla artıyor. Şehirleşmenin bu kadar hızlı başlamasıyla, otomobillerin ve yüksek binaların yarattığı çevre kirliliği ciddi bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Son çalışmaların hava kirliliğinin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkisini ortaya koyduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Değertekin önemli detaylara dikkat çekti.
CİDDİYE ALINMALI
Prof. Dr. Değertekin, “Hava kirliliği ve uzun süren trafiğin yarattığı egzoz gazına maruz bırakılan kişilerin ölçümlerinde, o an bile ciddi ölçüde tansiyon yüksekliği, solunum problemleri ve damar elastikiyeti kaybı belirlenmiş. Bunlar ciddi ölçüde kalp hastalığı riskini artırıyor. Aynı zamanda kişi kalp hastasıysa, tekrarlayan krizler görülüyor. Sigara, diyabet, hipertansiyon, kolesterol gibi tanımlanmış kalp hastalığı risk faktörleri var. Ama bunların yanı sıra yakın zamanda ciddi bir risk faktörü olarak hava kirliliğini görüyoruz. Bu da önem verilmesi gereken bir problem” diye konuştu.
BİREYSEL ÖNLEMLER MÜMKÜN MÜ?
Bireysel önlemlerle bu riskin azaltılabileceğini belirten Prof. Dr. Değertekin, şöyle devam etti: “Sıkışık trafikte aracınızın kontağını kapatın. Bulunduğumuz binanın ısıtma ve soğutmasını optimum düzeyde kullanarak dışarıya verdiğimiz kirli hava miktarını azaltın. Bireysel olarak alacağımız çevreyi koruyucu her önlem yani naylon poşet kullanımını azaltmak bile çevre kirliliğini azaltacaktır. Risk faktörü olarak görülen özellikle genç nüfusta devam eden sigara alışkanlığı, yoğun stres gibi. olumsuz etki yapan unsurlar da var. Bunun yanı sıra çocukluk yaş döneminden itibaren kişi hareketli yaşama, spora yönlendirilmeli. Çocukluk döneminden itibaren beslenme alışkanlıkları, damak zevki kontrol altına alınmalıdır. Toplum olarak egzersize daha fazla yönelmemiz, fizik aktivasyonu artırmamız, arabayı bir durak önce bırakıp yürüyerek devam etmemiz, mümkünse arabayı trafiğe çıkarmamız önemli. Bu hem hava kirliliği kontrolü, hem de fiziki egzersiz açısından önemli.”
KALP SAĞLIĞI İÇİN BACAKLARI ÇALIŞTIRIN
Bacak kaslarını hareket ettirmenin kalp sağlığını koruduğunu anlatan Prof. Dr. Değertekin, “Evde 15 dakikalık küçük egzersizler de kalp krizi ve yüksek tansiyonu azaltıyor. Aynı zamanda şeker riski de azalıyor. Bacak kaslarımızı hareket ettirmek önemli. Çünkü en fazla kas kütlesi bu bölgede bulunuyor. Bacak bölgesi ne kadar fazla hareket ederse şeker oranı o oranda düşer. Bu bütün metabolizmayı pozitif etkiler. Sigara ve alkolden de kaçınmak gerekli. Buna dikkat eden batılı ülkeler son 20 yılda kalp hastalıkları riskini yüzde 40 oranında düşürdü. Avrupa’da kalp hastalıklarının görülme sıklığı birden ikiye düştü” diye konuştu.
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