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        Haberler Gündem Güvenlik Hava harekatında 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

        Hava harekatında 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 10:05 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:05
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        4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor! Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadeleri yer aldı.

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        #terörist
        #PKK
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