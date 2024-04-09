Hava harekatında 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor! Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadeleri yer aldı.

Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor!



Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/wd90FdIJvh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2024