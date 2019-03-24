Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, kurum tarafından başta havacılık, ulaştırma, denizcilik ve tarım olmak üzere hemen hemen tüm sektörlere hizmet veriliyor.

MGM tarafından, geçen yılın sonu itibarıyla bin 635 Otomatik Meteorolojik Gözlem İstasyonu'ndan her dakika veri alındı. Havacılık sektörü için de 74 havalimanında kurulu istasyonlardan veri elde edildi. Denizcilik faaliyetlerine destek için ise deniz fenerlerinin bulunduğu yerlere ve şamandıralar üzerine konumlandırılan 83 istasyonla sıcaklık, nem, rüzgar yönü ve hızı, yağış, deniz suyu sıcaklığı ölçümleri yapılıyor.

Denizcilik ve turizm sektörüne verilen meteorolojik desteğin kalitesini artırmak için sahil şeridinde yerleştirilecek platformlar üzerine deniz suyu sıcaklığı ölçüm sistemleri kurulması da planlanıyor. Bu sistemlerin ölçüm verilerini GPRS sistemiyle iletmesi öngörülüyor.

41 noktaya kurulmuş Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi de havacılık, ulaştırma, tarım, enerji, milli savunma ve sigortacılık başta olmak üzere birçok sektöre yönelik hizmetler için kullanılıyor.

MGM tarafından geçen yıl yağış, fırtına, su baskını, sel, çığ, buzlanma, don, toz aşımı ve heyelan tehlikesi gibi farklı alanlarda 798 meteorolojik uyarı yapıldı. Bu sayı 2017'de 400 olarak kaydedilmişti. Geçen yılki uyarıların 626'sı kuvvetli yağış için yapıldı.

14 BİN 585 METEOROLOJİK VERİ TALEBİNE YANIT

Meteorolojik veriler konusunda özel hizmet de veren MGM, birçok sektörün meteorolojik veri talebine yanıt verdi. Kurum tarafından 2017'de 14 bin 752 meteorolojik veri talebi karşılanırken, bu sayı geçen yıl 14 bin 585 oldu.

Geçen yıl, en çok meteorolojik veriyi 5 bin 670 başvuruyla sigorta sektörü talep etti. Bu sektörü bin 756 taleple adalet, bin 332 taleple çevre izledi. Çevrenin ardından bin 303 taleple eğitim, bin 237 taleple inşaat sıralandı.

Tarım sektörü 923, enerji 749, ulaşım 283, gıda 153 ve savunma 131 veri talebiyle öne çıktı.

Meteorolojiden bazı adli olayların meydana gelmesinde meteorolojik şartların etkisinin belirlenmesi amacıyla mahkemelerce bilgi talep edilirken, sigorta sektörü de hortum ve yıldırım gibi hava olaylarına hasar tazminatı ödemelerinde bu verilerden yararlandı.