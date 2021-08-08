Meteoroloji açıkladı! 6 bölgede sağanak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kilis, Elazığ ve Muş çevreleri ile Van’ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
12 KENTTE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı, Adana, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın, Samsun, Ordu ile Giresun’un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
SICAKLIK BATIDA VE DOĞUDA ARTIYOR
Hava sıcaklığının, batı ve doğu kesimlerde biraz artacağı, iç kesimlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR GENELLİKLE KUZEY YÖNLÜ ESECEK
Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde hava sıcaklıkları şöyle olacak:
ANKARA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İSTANBUL: 30, Parçalı ve çok bulutlu.
İZMİR: 32, Az bulutlu.
ÇANAKKALE: 33, Parçalı bulutlu.
EDİRNE: 34, Parçalı bulutlu.
KOCAELİ: 29, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KÜTAHYA: 27, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.
MUĞLA: 35, Az bulutlu.
ADANA: 35, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuzey çevreleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA: 38, Parçalı bulutlu.
HATAY: 31, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KAYSERİ: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KONYA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
BOLU: 24, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP: 30, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK: 24, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE: 30, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN: 29, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
TRABZON: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ELAZIĞ: 37, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ERZURUM: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KARS: 29, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
VAN: 27, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ADIYAMAN: 36, Parçalı ve az bulutlu.
DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık.
GAZİANTEP: 34, Parçalı ve az bulutlu.
KİLİS: 35, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı.
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