Meteoroloji uyarıda bulundu! 4 bölgede sağanak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kırklareli'nin kuzeyi, Isparta, Burdur, Konya'nın batı kesimleri, Tokat, Gümüşhane ile gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KIYI EGE VE BATI MARMARA'DA SICAK HAVA
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, ülkemizin doğu kesimleri ile Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
EGE'DE RÜZGARIN HIZI 50 KM'Yİ BULUYOR
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İşte Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu:
ANKARA: 33, Parçalı ve az bulutlu.
İSTANBUL: 31, Parçalı ve az bulutlu.
İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık.
KOCAELİ: 36, Parçalı ve az bulutlu.
KIRKLARELİ: 35, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MANİSA: 40, Az bulutlu ve açık.
ADANA: 35, Parçalı ve az bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık, iç ve yüksek kesimleri zamanla çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
HATAY: 32, Parçalı ve az bulutlu.
ESKİŞEHİR: 31, Parçalı ve az bulutlu.
KONYA: 34, Parçalı zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DÜZCE: 34, Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyıları çok bulutu, kuzeyinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SAMSUN: 30, Parçalı bulutlu.
ARTVİN: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ERZURUM: 34, Parçalı ve az bulutlu.
KARS: 34, Parçalı ve az bulutlu.
VAN: 31, Az bulutlu ve açık.
DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık.
GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık.
SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık.
ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık.
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