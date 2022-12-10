Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji saat verdi! Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına! 5 bölgede sağanak! - Güncel İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

Meteoroloji saat verdi! Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına! 5 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz bölgesinde sağanak bekleniyor. Marmara ve Ege'de rüzgarın hızı 80 km'yi buluyor. Rüzgarın; bugün Çanakkale çevrelerinden başlayarak etkisini arttıracağı, gece saatlerinden sonra ve pazar günü Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyrediyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...

Giriş: 10.12.2022 - 07:44 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji saat verdi! Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına! 5 bölgede sağanak! - Güncel İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu
HABERTURK.COM

Yapılan en son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in batısının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KUZEY EGE'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların Çanakkale'nin güney kesimleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ FIRTINA

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

GECE SAATLERİNDEN SONRA KUVVETLİ ESECEK

Rüzgarın; Cumartesi günü Çanakkale çevrelerinden başlayarak etkisini arttıracağı, gece saatlerinden sonra ve Pazar günü Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

ANKARA: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı.

İZMİR: 19, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı.

EDİRNE: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı.

MUĞLA: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı.

ADANA: 20, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 19, Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı.

MERSİN: 21, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

KAYSERİ: 14, Parçalı bulutlu.

KONYA: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

BOLU: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 18, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

SİNOP: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

SAMSUN: 18, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 17, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 5, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

VAN: 7, Parçalı ve çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 14, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 15, Parçalı ve az bulutlu.

MARDİN: 17, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 17, Parçalı ve az bulutlu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı
Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı
Lodos baş ağrıtacak!
Lodos baş ağrıtacak!
Sağanak uyarısı! 3 il için sel alarmı
Sağanak uyarısı! 3 il için sel alarmı
Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı
Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.