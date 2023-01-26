Meteoroloji saat verdi! Hızı: 90 km! 2 bölgede fırtına!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, (Kütahya hariç) Ege, Batı Akdeniz ile Bitlis, Şırnak, Van, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ GENELDE SAĞANAK ŞEKLİNDE Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz'in yüksekleri ile Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

FIRTINANIN HIZI 90 KM'Yİ BULACAK Ege'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğu, Kuzey Ege'nin kuzeyi kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. ETKİSİNİ YARIN KAYBEDECEK Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde Ege'nin kuzeyinde, akşam saatlerinden itibaren güneyinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. ANKARA: 10, Parçalı, yer yer çok bulutlu. İSTANBUL: 12, Parçalı, yer yer çok bulutlu. İZMİR: 16, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. KOCAELİ: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu. EDİRNE: 9, Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. MANİSA: 13, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. MUĞLA: 14, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. ADANA: 19, Parçalı, yer yer çok bulutlu. ANTALYA: 17, Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı. HATAY: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu. MERSİN: 19, Parçalı, yer yer çok bulutlu. ESKİŞEHİR: 10, Parçalı, yer yer çok bulutlu. KONYA: 12, Parçalı, yer yer çok bulutlu. BOLU: 10, Parçalı ve çok bulutlu. KASTAMONU: 7, Parçalı ve çok bulutlu. SAMSUN: 12, Parçalı ve az bulutlu. TRABZON: 11, Parçalı ve az bulutlu. KARS: 0, Parçalı ve az bulutlu. ERZURUM: 1, Parçalı ve az bulutlu. MALATYA: 3, Parçalı ve az bulutlu. VAN: 1, Çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı. DİYARBAKIR: 10, Parçalı, yer yer çok bulutlu. GAZİANTEP: 12, Parçalı ve az bulutlu. SİİRT: 9, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. ŞANLIURFA: 13, Parçalı, yer yer çok bulutlu.