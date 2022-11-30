Meteoroloji'den yarın için uyarı! Ankara, İstanbul, İzmir'de yağmur! 5 bölgede sağanak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre yarın yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Muğla için "sarı" alarm verilirken sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği öğrenildi.
EGE VE AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışın özellikle Ege ve Akdeniz sahilinde kuvvetli olacağı; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Mersin'de gök gürültülü sağanak beklendiği öğrenildi.
BAŞKENT 15 DERECE, YAĞMURLU
Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre yarın Başkent'te sıcaklık 15 derece ve yer yer sağanak yağışlı olacak. İllerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
İSTANBUL: 16, Yağmurlu
İZMİR: 16, Gök gürültüsü sağanak yağışlı
MUĞLA: 12, Gök gürültüsü sağanak yağışlı
ANTALYA: 19, Gök gürültüsü sağanak yağışlı
KONYA: 16, Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR: 15, Yağmurlu
BOLU: 13, Yağmurlu
SİNOP: 16, Parçalı bulutlu
TRABZON: 17, Parçalı bulutlu
KARS: 6, Parçalı bulutlu
ERZURUM: 7, Parçalı bulutlu
VAN: 9, Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR: 16, Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA: 17, Parçalı bulutlu
GAZİANTEP: 15, Parçalı bulutlu