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Meteoroloji'den yarın için uyarı! Ankara, İstanbul, İzmir'de yağmur! 5 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre yarın yurdun batısında sağanak bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ile İç Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken bu bölgelerin yağış alacağı bildirildi. Son tahminlere göre yarın sıcaklığın Ankara'da 15, İstanbul ve İzmir'de 16 derece olması bekleniyor. Öte yandan Muğla için "sarı" alarm verildi

Giriş: 30.11.2022 - 14:34 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den yarın için uyarı! Ankara, İstanbul, İzmir'de yağmur! 5 bölgede sağanak! - Son dakika haberleri
Meteoroloji'den yarın için uyarı! Ankara, İstanbul, İzmir'de yağmur! 5 bölgede sağanak!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre yarın yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Muğla için "sarı" alarm verilirken sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği öğrenildi.

EGE VE AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışın özellikle Ege ve Akdeniz sahilinde kuvvetli olacağı; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Mersin'de gök gürültülü sağanak beklendiği öğrenildi.

BAŞKENT 15 DERECE, YAĞMURLU

Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre yarın Başkent'te sıcaklık 15 derece ve yer yer sağanak yağışlı olacak. İllerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

İSTANBUL: 16, Yağmurlu

İZMİR: 16, Gök gürültüsü sağanak yağışlı

MUĞLA: 12, Gök gürültüsü sağanak yağışlı

ANTALYA: 19, Gök gürültüsü sağanak yağışlı

KONYA: 16, Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR: 15, Yağmurlu

BOLU: 13, Yağmurlu

SİNOP: 16, Parçalı bulutlu

TRABZON: 17, Parçalı bulutlu

KARS: 6, Parçalı bulutlu

ERZURUM: 7, Parçalı bulutlu

VAN: 9, Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR: 16, Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA: 17, Parçalı bulutlu

GAZİANTEP: 15, Parçalı bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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