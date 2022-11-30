Meteoroloji'den yarın için uyarı! Ankara, İstanbul, İzmir'de yağmur! 5 bölgede sağanak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre yarın yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Muğla için "sarı" alarm verilirken sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği öğrenildi.

Yağışın özellikle Ege ve Akdeniz sahilinde kuvvetli olacağı; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Mersin'de gök gürültülü sağanak beklendiği öğrenildi.

Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre yarın Başkent'te sıcaklık 15 derece ve yer yer sağanak yağışlı olacak. İllerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: