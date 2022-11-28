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Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! Sağanak geliyor!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yarın yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle İzmir, Antalya, Muğla ve Şanlıurfa çevresinde kuvvetli olacağı öğrenildi. Yapılan son tahminlere göre yarın Başkent 10 derece yağmurlu, İstanbul 14 derece yağmurlu ve İzmir 16 derece gök gürültülü sağanak yağışlı

Giriş: 28.11.2022 - 13:54 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu SON DAKİKA: Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! Sağanak geliyor! - İstanbul, İzmir, Ankara güncel hava durumu
Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! Sağanak geliyor!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre yarın yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Yağışın özellikle güney Ege ile Akdeniz'in batısında etkili olması bekleniyor.

YURT GENELİNDE SAĞANAK

Ankara ve İstanbul'un yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de şiddetli sağanak tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

ANKARA: 10, Yağmurlu

İSTANBUL: 14, Yağmurlu

İZMİR: 16, Yağmurlu

ANTALYA: 19, Yağmurlu

MERSİN: 14, Yağmurlu

KONYA: 13, Yağmurlu

SİVAS: 10, Yağmurlu

GİRESUN: 17, Yağmurlu

ERZURUM: 6, Parçalı bulutlu

VAN: 10, Yağmurlu

DİYARBAKIR: 15, Yağmurlu

ŞANLIURFA: 17, Yağmurlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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