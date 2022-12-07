Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! Sağanak geliyor!

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yarın ve cuma günü yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son tahminlere göre yarın sağanak beklenen illerimiz ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 13, Parçalı bulutlu

İSTANBUL: 14, Sağanak yağışlı

İZMİR: 17, Sağanak yağışlı

BURSA: 17, Sağanak yağışlı

MUĞLA: 13, Sağanak yağışlı

ANTALYA: 17, Sağanak yağışlı

AYDIN: 18, Gök gürültüsü sağanak yağışlı

MERSİN: 20, Sağanak yağışlı

HATAY: 14, Sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 11, Sağanak yağışlı

MALATYA: 9, Sağanak yağışlı

ELAZIĞ: 10, Sağanak yağışlı

BİNGÖL: 10, Sağanak yağışlı