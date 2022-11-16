Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı: Sağanak geliyor! 16 Kasım MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?

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Yurt genelinde uzun süredir yaşanan kuraklık ve beklenen sağanak yağış için Meteoroloji'den uyarı yapıldı. Edinilen bilgilere göre yarın 7 bölgemizde de sağanak bekleniyor.

4 KENTTE KUVVETLİ SAĞANAK Yağışın İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'da kuvvetli olması bekleniyor. Alınan son bilgilere göre yarın illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 17, Sağanak yağmur İSTANBUL: 20, Sağanak yağmur İZMİR: 19, Gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA: 22, Gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA: 17, Parçalı çok bulutlu SAMSUN: 20, Parçalı bulutlu TRABZON: 20, Parçalı bulutlu KARS: 9, Sağanak yağmurlu ERZURUM: 9, Sağanak yağmurlu DİYARBAKIR: 15, Sağanak yağmurlu GAZİANTEP: 15, Sağanak yağmurlu

METEOROLOJİ'DEN SİS VE PUS UYARISI Meteoroloji'den yapılan açıklamada sabah saatlerinde sis ve pus hadisesine karşı dikkatli olunması uyarısında da bulunuldu.