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Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! İşte 'sarı' alarm verilen 7 kent!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yarın yedi bölgemizde de sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle güçlü olacağı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ile Aydın için "sarı" alarm verildi. Sel ve taşkınlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu

Giriş: 01.12.2022 - 13:31 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! İşte 'sarı' alarm verilen 7 kent! - Son dakika haberleri
Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! İşte 'sarı' alarm verilen 7 kent!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yarın için son dakika uyarısı geldi. Yurt genelinde yarın sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yağışların batı Ege'de kuvvetli olacağı uyarısında bulunulurken, 7 kent için "sarı" alarm verildi.

7 KENT İÇİN "SARI" ALARM

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ile Aydın'da kuvvetli sağanak beklendiği belirtilirken, vatandaşlar, sel ve taşkına karşı uyarıldı.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:

ANKARA: 12, Sağanak yağmurlu

İSTANBUL: 14, Sağanak yağmurlu

İZMİR: 12, Sağanak yağmurlu

MUĞLA: 14, Gök gürültülü sağanak yağmurlu

ANTALYA: 20, Sağanak yağmurlu

KONYA: 14, Parçalı bulutlu

SİNOP: 16, Sağanak yağmurlu

TRABZON: 17, Sağanak yağmurlu

KARS: 5, Kar yağışlı

ERZURUM: 6, Kar yağışlı

DİYARBAKIR: 15, Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA: 17, Parçalı bulutlu

GAZİANTEP: 16, Parçalı bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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