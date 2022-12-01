Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! İşte 'sarı' alarm verilen 7 kent!

Meteoroloji'den yarın için son dakika uyarısı geldi. Yurt genelinde yarın sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yağışların batı Ege'de kuvvetli olacağı uyarısında bulunulurken, 7 kent için "sarı" alarm verildi.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ile Aydın'da kuvvetli sağanak beklendiği belirtilirken, vatandaşlar, sel ve taşkına karşı uyarıldı.

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle: