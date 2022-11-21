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Meteoroloji'den uyarı! Ankara, İstanbul, İzmir... Yarına dikkat!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yarın Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları biraz düşerken sağanak beklenen Ankara ve İstanbul'da sıcaklığın 15, İzmir'de ise 20 derece olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Marmara, Ege ve İç Anadolu'da rüzgarın hızı 60 km'yi, Doğu Karadeniz'de ise 70 km'yi bulacak. Bursa için "sarı" kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bu gece 01.00 ila yarın akşam saat 20.00 saatleri arasında rüzgarın hızının 85 km'ye çıkabileceği belirtildi

Giriş: 21.11.2022 - 13:27 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den uyarı! Ankara, İstanbul, İzmir... Yarına dikkat! MGM hava durumu raporu ile 21-22 Kasım hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den uyarı! Ankara, İstanbul, İzmir... Yarına dikkat!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji'den alınan verilere göre yarın yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların İzmir'den Hatay'a uzanan Akdeniz kıyısında gök gürültülü olacağı öğrenildi.

MARMARA'NIN TAMANINDA SAĞANAK VAR

Başkent'te de yarın yağmur beklendiği öğrenilirken sıcaklıkların biraz düşerek 15 derece olacağı bildirildi. Ankara ve İzmir'in yanı sıra yarın İstanbul, Bursa, Kocaeli'nde de sağanak bekleniyor.

BURSA İÇİN SON DAKİKA UYARISI

İHA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için sarı uyarıda bulunuldu. Bu gece 01.00 ila yarın akşam saat 20.00 saatleri arasında geçerli uyarıda, "Kuvvetli rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km/sa), şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

ÜÇ BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR

Öte yandan yarın Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli rüzgar, hafif fırtına beklendiği de bildirildi. Marmara, Ege ve İç Anadolu'da rüzgarın hızı 60 km'yi, Doğu Karadeniz'de ise 70 km'yi bulacak.

MARMARA'DA FIRTINA UYARISI

Marmara'da dün akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilen rüzgarın akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

MARMARA VE KUZEY KIYI EGE'DE LODOS

Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerde etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun, bu gece saatlerinden itibaren yine Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege’de akşam saatlerine kadar, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km/sa), şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KIYI EGE'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Sağanak yağışların, zamanla Kıyı Ege’nin tamamında etkili olarak İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın batısında kuvvetli (25-55 kg/m2), Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51- 85 kg/ m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında da bulunuldu.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre yarın illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 15/9 Yağmurlu.

İSTANBUL: 15/12 Yağmurlu.

İZMİR: 20/13 Gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 21/15 Gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSİN: 24/16 Gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 19/11 Gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 17/9 Yağmurlu.

ESKİŞEHİR: 16/8 Yağmurlu.

TRABZON: 24/18 Yağmurlu.

KARS: 14/-3 Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 12/0 Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 17/6 Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 18/11 Parçalı bulutlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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