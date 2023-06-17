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Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 29 kent için "sarı" alarm!

Meteoroloji'den, yurdun batı kesimi için şiddetli sağanak uyarısı geldi. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması beklendiği açıklandı ve 29 kent için "sarı" alarm verildi. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Giriş: 17.06.2023 - 07:31 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 29 kent için
Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 29 kent için "sarı" alarm!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu ile Yozgat, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YURDUN BATISINDA SAĞANAK VAR

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATIDA SICAKLIK 4-6 DERECE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞ ANINDA KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kısa süreli kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

29 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

Meteoroloji'nin hava tahmini haritasına baktığımızda 29 kent için "sarı" alarm verilerek, sağanak yağışa karşı uyarıda bulunulduğunu görüyoruz. İşte o illerimiz: "Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce."

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anadolu Yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURSA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EDİRNE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, güneyi yer yer kuvvetli olmak üzere il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

A.KARAHİSAR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DENİZLİ: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 32, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 32, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

K.MARAŞ: 33, Parçalı ve çok bulutlu.

ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA: 28, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


SAMSUN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 37, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 34, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 34, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 37, Parçalı ve az bulutlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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