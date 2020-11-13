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Hava durumu son dakika! Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi ile Antalya çevrelerinde sağanak yağmur bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Sıcaklıklarda da önemli bir değişiklik beklenmiyor

13.11.2020 - 07:20 | Güncelleme: ABONE OL
ISLANACAĞIZ! Hava durumu son dakika! Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı - Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi ile Antalya, Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Bolu çevreleri ve Ankara'nın batısının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 15°C
Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

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